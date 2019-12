Lewis Capaldi ospite a Sanremo

ROMA, 11 DIC - E' Lewis Capaldi il primo artista internazionale ospite del Festival di Sanremo (4-8 febbraio). Lo confermano fonti Rai. L'artista rivelazione scozzese, 23 anni, con il suo album di debutto Divinely Uninspired to a Hellish Extent, pubblicato nel 2019, disco più venduto dell'anno in Gran Bretagna, ha collezionato 1,5 milioni di copie vendute nel mondo e 2,6 milioni di stream. A dare il via a questo successo mondiale il brano Someone You Loved, disco di platino in 20 Paesi (80 milioni di views per il video) e candidato ai prossimi Grammy Awards nella categoria Song of the Year.