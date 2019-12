In Italia nel 2020 il miglior film animazione agli Efa

ROMA, 10 DIC - Uscirà in Italia nei primi mesi del 2020 "Buñuel - Nel labirinto delle tartarughe", il film di Salvador Simó che ha vinto il premio per la Miglior Animazione Europea 2019 agli EFA - European Film Awards. Il film d'animazione, già pluripremiato in numerosi festival internazionali, tra cui l'Annecy International Animated Film Festival, è tratto dalla vera storia del maestro del cinema surrealista spagnolo Luis Buñuel (1900-1983). Dopo essere stato allontanato dall'industria cinematografica francese, in seguito allo scandalo suscitato dal suo film "L'Age D'Or", diretto nel 1930 insieme al celebre pittore Salvador Dalì, Luis Buñuel decide di documentare in un film la vita in una delle zone più povere della Spagna, Las Hurdes. Aiutato economicamente dal suo amico scultore Ramón Acín, dopo un'incredibile vittoria alla lotteria, il regista si imbarca in un'impresa complicata e sconvolgente. In una suggestiva combinazione di animazione ed estratti di immagini e musiche dall'opera filmica originaria, l'opera racconta un'avventura affascinante e drammatica, dalla quale emerge uno spaccato della vita del grande regista, alla ricerca di una sua libera espressione artistica. "Buñuel - Nel labirinto delle tartarughe" tratto dal graphic novel di Fermín Solís "Buñuel in the Labyrinth of the Turtles" e diretto da Salvador Simó, scritto da Eligio Montero e Salvador Simó, prodotto da Sygnatia, The Glow, Submarine, Hampa Studio, Telemadrid, Canal Extremadura Tv, arriverà in selezionati cinema italiani con la Draka Distribution di Corrado Azzollini. (ANSA).