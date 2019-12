Al via Retape, rassegna dedicata a scena emergente romana

ROMA, 09 DIC - Ritorna per il quarto anno Retape, la rassegna che porta all'Auditorium Parco della Musica, a Roma, le migliori espressioni della scena attuale della capitale. Rap, rock, canzone d'autore, trap, reggae, soul, folk e molto altro ancora, rendono Roma il centro più vivace di produzione musicale in Italia, con nuove etichette, nuove associazioni, nuove band e nuovi solisti, e una piccola ma efficace rete di club e locali che danno spazio alla nuova musica. La Fondazione Musica per Roma con Retape vuole valorizzare le giovani formazioni e ai solisti che sono oggi in circolazione nelle strade di Roma. La rassegna proporrà 12 gruppi per 6 appuntamenti dal 10 dicembre al 4 maggio. Protagonisti saranno Fulminacci, Yuman, Puritano, Dola, Life in the woods, Galeffi, I Quartieri, Von Datty, Valeries, Alice Robber, Nuvola, Side baby. (ANSA).