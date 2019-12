Golden Globe, Marriage Story in testa con 6 nomination

NEW YORK, 09 DIC - Marriage Story (Storia di un matrimonio) guida la lista delle nomination, con sei candidature, per la 77/a edizione dei Golden Globe. L'annuncio è stato appena fatto dalla Hollywood Foreign Press Association. Prodotto da Netflix, diretto da Noah Baumbach e interpretato da Scarlett Johansson e Adam Driver, è candidato tra l'altro come miglior film insieme a The Irishman, Joker, I due papi e 1917. (ANSA).