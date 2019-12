Incassi, Frozen 2 da record resta sul trono

ROMA, 09 DIC - E' ancora Frozen 2 a dominare la classifica Cinetel degli incassi del fine settimana appena trascorso. Mentre il cartoon di Disney continua la sua marcia al box office superando i 900 milioni a livello globale, preparandosi a superare il muro del miliardo, nelle sale italiane ottiene 3.501.901 euro, 12.667.733 euro in due settimane di programmazione. Sul podio seguono due new entry: L'Immortale di e con Marco D'Amore e con Giuseppe Aiello, Salvatore D'Onofrio, film sulle tracce della serie tv Gomorra che vede l'esordio del personaggio Ciro di Marzio che registra 2.816.156 euro posizionandosi sul secondo gradino; Cena con delitto di Ryan Johnson, con Daniel Craig nei panni del celebre ispettore Hercule Poirot dei romanzi di Agatha Christie , e un cast stellare che comprende tra gli altri Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Christopher Plummer, che segna 1.200.046 euro piazzandosi in terza posizione. Scivola dal secondo al quarto posto la commedia di Woody Allen Un giorno di pioggia a New York , che segna 790.475 euro, 2.367.671 in due settimane. Dal terzo gradino slitta al quinto Cetto c'è, senzadubbiamente, che ottiene 389.120 euro, 4.724.547 euro in tre settimane dall'uscita. Totale incassi 10.323.568 euro, -18% rispetto alla settimana precedente (12.601.367) che ha visto numerosi debutti, +3.69% sullo stesso periodo del 2018 (9.955.792 euro). (ANSA).