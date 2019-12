Paul Feig e Siani 're della commedia' a Capri

NAPOLI, 08 DIC - Paul Feig e Alessandro Siani sono i 'Re della commedia' a 'Capri, Hollywood the international film fest' in programma dal 27 dicembre al 2 gennaio. Il regista americano del film di Natale 'Last Christmas' (in sala dal 19 dicembre) ispirato dalla celebre canzone di George Michael, e l'autore della commedia italiana attualmente in cima agli incassi della stagione ('Il giorno più bello del mondo'), saranno ospiti della 24/a edizione dove ritireranno rispettivamente il Capri Award e il premio speciale del pubblico. ''Siamo lieti di premiare il regista e produttore Paul Feig - annuncia Marina Cicogna per l'Istituto Capri nel Mondo - e tra i suoi titoli ricordiamo anche 'Le amiche della sposa', 'Ghostbuster', 'Il Corpo del Reato', insieme al nostro Alessandro Siani, un artista che quest'anno ha scommesso e vinto con una commedia originale, pensata per tutta la famiglia''. (ANSA).