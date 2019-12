Hit parade, Cremonini subito in vetta

ROMA, 06 DIC - Debutta subito in vetta alle classifiche di vendita "Cremonini 2C2C The Best Of", la prima grande raccolta della produzione ormai ventennale di Cesare Cremonini, che scalza questa settimana Tiziano Ferro con "Accetto miracoli". Chiude il podio un'altra new entry, "Chiaramente visibili dallo spazio", il nuovo album di Biagio Antonacci. Secondo Fimi-Gfk, resta saldo in quarta posizione Tha Supreme con "23 6451", che precede Marracash con "Persona" e "Mina Fossati", in discesa in sesta posizione. Al settimo posto i Coldplay con "Everyday Life", davanti a "Lorenzo sulla luna", il concpet album di Jovanotti. Chiudono la top ten Zucchero con "D.O.C." e gli eterni Pink Floyd, che conquistano la decima posizione con il cofanetto "The later years: 1987-2019", al secondo posto tra i vinili (alle spalle di Marracash). (ANSA).