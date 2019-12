David Garrett torna in Italia con Unlimited Live

ROMA, 06 DIC - Dopo avere collezionato successi in 14 nazioni, nel 2020 il violinista David Garrett proseguirà con il suo tour mondiale "Unlimited - Live", portando il suo crossover anche in Italia. Garrett tornerà con cinque date nei palazzetti: 15 ottobre Bolzano, 17 ottobre Assago (MI), 18 ottobre Bologna, 27 ottobre Conegliano Veneto, 28 ottobre Genova. L'artista, che miscela musica e video per produrre un'esperienza di concerto quasi cinematografica, si esibirà in un mix di pezzi inediti, arrangiamenti unplugged e le versioni più appassionanti dei suoi pezzi di maggiore successo. La pianificazione del tour, che celebra i 10 anni di crossover di Garrett, ha richiesto più di un anno. "Unlimited" è ben più del titolo di un tour: è la sua filosofia musicale, una passione per la creatività senza confini. David Garrett ha già stregato milioni di fan in tutto il mondo con le sue interpretazioni di successi rock come "Purple Rain" o "Smells Like Teen Spirit" o pop come "Viva la vida" o "Hey Jude", gli adattamenti d'inni come "Nothing Else Matters" o "November Rain" e i suoi arrangiamenti di melodie classiche come la "Sinfonia n. 5" di Beethoven of "Clair de Lune" di Debussy. (ANSA).