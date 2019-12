I Pixies tornano in Italia

ROMA, 05 DIC - Dopo i due sold out dello scorso ottobre a Bologna e Torino per il tour del loro settimo album "Beneath The Eyrie", la leggendaria band di Boston tornerà nel nostro paese a luglio e agosto. Mercoledì 8 luglio i Pixies saranno all'Auditorium Parco della Musica di Roma nell'ambito del Roma Summer Fest 2020. Due ore in cui Black Francis e la sua band, spazieranno dai classici della loro carriera agli estratti dall'ultimo album "Beneath The Eyrie", pubblicato lo scorso settembre. (ANSA).