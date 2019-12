Cinema: Boldi e De Sica, pensiamo già a nuovo film insieme

SORRENTO, 04 DIC - 'Amici come prima', anzi più di prima. Massimo Boldi e Christian De Sica ricevono il Biglietto d'Oro a Sorrento ed anticipano di essere gia' al lavoro per un altro progetto insieme dopo il successo del film della 'reunion', premiato ancora una volta dal pubblico e tra i più visti della stagione. ''Il mio prossimo impegno sara' con Alessandro Siani, anche Massimo ha un altro progetto in programma ma stiamo gia' pensando a una grande sceneggiatura insieme - racconta De Sica - mi chiedo però dove saremo questa volta? Con Boldi andrei anche su Marte, con i nostri film abbiamo girato gia' il mondo''. ''E' il mio 31esimo biglietto d'oro, questo è il mio premio preferito sottolinea De De Sica attualmente in sala con 'Sono solo Fantasmi'. Ma quel'è il segreto della vostra amicizia? ''Christian è fin troppo generoso' dice Boldi, De Sica risponde''Massimo non ha nessun difetto'' . L'attore conferma che Sorrento ospitera' nel 2020 una nuova rinnovata edizione degli storici premi De Sica, dedicati al padre Vittorio.''Lui sarebbe felicissimo di questa scelta', io sono venuto qui da bambino mentre si girava 'Pane amore e... ' e scoprivo la citta' in carrozzella con Dolores Palumbo. Sara' un premio dedicato ai giovani e questo è molto bello''. (ANSA).