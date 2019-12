Scala: Tosca in tv, radio, cinema e 'per la città'

MILANO, 04 DIC - Il 7 dicembre l'inaugurazione della Scala non si svolgerà solo alla Scala, ma anche fuori dal teatro, grazie alla diretta organizzata da Rai Cultura che sarà visibile al cinema, in tv (non solo in Italia su Rai 1 ma anche in Francia, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Portogallo e Grecia e poi in differita in Russia, Svizzera, Corea e Giappone) ma anche in molti luoghi 'inusuali' dove sono stati organizzati anche eventi collaterali. Uno, in anticipo di due giorni, sarà domani il concerto dei cantanti dell'Accademia della Scala a Puntozeroteatro, il teatro del carcere minorile Beccaria, che avrà una introduzione di Elio. La prima sarà visibile anche al Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa, nell'ottagono della Galleria Vittorio Emanuele, al Teatro Dal Verme ma anche all'ospedale Niguarda, al liceo Virgilio, a Casa Emergency, al mercato comunale del Corvetto, alla casa d'accoglienza Jannacci. (ANSA).