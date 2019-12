Brunori Sas, a gennaio il nuovo album Cip!

ROMA, 04 DIC - A quasi tre anni dall'uscita di A casa tutto bene, l'album certificato platino, Brunori Sas torna con un nuovo album, in uscita il 10 gennaio: Cip! (Island Records). L'album è stato prodotto da Taketo Gohara e dallo stesso Dario Brunori e registrato tra la Calabria e Milano. Cip!, anticipato a settembre dal singolo "Al di là dell'amore", è composto da 11 tracce nelle quali l'artista ha voluto cantare "dell'Uomo e non degli uomini". Il 13 dicembre Brunori Sas svelerà un'altra traccia del suo nuovo album, il secondo estratto sarà infatti "Per due che come noi". L'attesa è finita anche per il palcoscenico: dopo il tour prima nei club e poi nei teatri, Dario Brunori è pronto per Brunori Sas Tour 2020, in partenza da marzo 2020 nei palazzetti di tutta Italia. (ANSA).