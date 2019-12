Clementoni crea gioco da tavolo ispirato a album Mengoni

MACERATA, 3 DIC - Si chiama "Atlantico" il nuovo gioco da tavolo realizzato da Clementoni e ispirato all'omonimo album di Marco Mengoni. Bellezza, arte, viaggio e scoperta nel rispetto dell'ambiente sono i temi del progetto del cantautore che la storica azienda italiana, leader nel campo del gioco educativo, ha scelto di condividere e amplificare. Mengoni ha partecipato attivamente ad ogni passaggio dello sviluppo del gioco in scatola, dal concept fino alla selezione dell'illustratore che si è occupato delle grafiche, dedicando grande attenzione al packaging e della componentistica interna realizzati in materiale riciclato e riciclabile. Un'attenzione che nasce da un impegno personale dell'artista, ambasciatore italiano della campagna plastic free promossa da National Geographic, e dalla volontà di Clementoni di traghettare la produzione verso modalità più sostenibili e rispettose dell'ambiente. Ogni giocatore potrà scegliere se raggiungere una destinazione tra Europa, Africa, Nord e Sud America o "dipingere" con i gettoni colorati le carte illustrate con luoghi, persone e bellezze del mondo. Scopo del gioco è viaggiare per il mondo e raggiungere il punteggio più alto grazie alle carte illustrate presenti nei vari continenti, alle tessere "condivisione" e agli obiettivi. Una special edition autografata dall'artista è in prevendita da oggi 3 dicembre su Amazon. Il 20 dicembre è inoltre in programma a Milano l'Atlantico Experience, installazione interattiva ispirata al gioco con l'obiettivo di far vivere agli ospiti un'esperienza immersiva e coinvolgente, grazie al video mapping. (ANSA).