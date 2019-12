Matera 2019: Manuel Agnelli coordinerà cerimonia di chiusura

MATERA, 02 DIC - Sarà Manuel Agnelli, musicista e leader degli Afterhours, il coordinatore artistico di "Open Future, Together!", un programma che sarà presentato nei prossimi giorni a Milano e che caratterizzerà la cerimonia di chiusura di Matera Capitale europea della Cultura, fissata per il prossimo 20 dicembre. Agnelli - secondo quanto reso noto dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 - "insieme a uno dei suoi storici compagni di viaggio, il violinista e compositore Rodrigo D'Erasmo, è stato nei giorni scorsi a Matera per realizzare il trailer di lancio di 'Open Future, Together!', coprodotto dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 e da Intesa Sanpaolo, Gold Partner di Matera 2019. Il breve filmato, realizzato da Indiana Production e da Pulse Films, con la regia di Giorgio Testi, racconterà il 2019 celebrando Matera attraverso i volti e le storie di chi ci è passato. Le musiche originali del video sono di Rodrigo D'Erasmo. (ANSA).