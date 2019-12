Fondazione Cini, 46 convegni e 20 concerti nel 2020

VENEZIA, 02 DIC - Il Consiglio Generale della Fondazione Giorgio Cini, presieduto da Giovanni Bazoli, ha approvato il programma delle iniziative culturali previste per il 2020, fra cui 46 incontri tra convegni, giornate di studio, workshop e seminari; oltre 20 concerti; cinque nuovi progetti espositivi tra l'Isola di San Giorgio Maggiore e Palazzo Cini; oltre 30 progetti editoriali; varie borse di studio e un Premio, la settima edizione del "Benno Geiger" per la traduzione poetica. Nel 2020 la Fondazione Cini consoliderà ulteriormente la sua reputazione scientifica a livello internazionale grazie all'attività dei suoi Istituti e Centri di Ricerca, con l'organizzazione di convegni, giornate di studio, seminari e workshop dedicati alla musica antica e comparata, al teatro, all'arte e allo studio delle civiltà comparate. Tra gli eventi più importanti, dal 24 aprile al 23 novembre l'apertura stagionale della Galleria di Palazzo Cini a San Vio, in partnership con Assicurazioni Generali, con la mostra "Piranesi Roma Basilico" in occasione delle celebrazioni per i 300 anni dalla nascita di Giambattista Piranesi. (ANSA).