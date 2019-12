Cinema: Francesca Archibugi presidente di Capri,Hollywood

NAPOLI, 01 DIC - Come auspicato la notte dei Governors Awards dalla presidente onoraria del festival Lina Wertmuller, Capri, Hollywood 2019 si annuncia come un omaggio alle donne: sarà la regista Francesca Archibugi ad affiancare l'artista israeliana Noa nel ruolo di chairperson della 24ma edizione (27 dicembre-2 gennaio), tema scelto è 'il ruolo femminile nell'industria cinematografica'. Il premio alla carriera è stato assegnato alla regista danese Susanne Bier, unica donna ad aver vinto Oscar, Golden Globe (per 'In un mondo migliore' nel 2011) e l' Emmy (per la mini serie 'The night manager'). "Questa'anno si parlerà di parità di genere nel cinema e non solo- spiega Marina Cicogna per l'Istituto Capri nel mondo - e lo faremo insieme alla regista Francesca Archibugi e ad una autentica colonna del nostro festival come Noa. Con noi ci saranno donne straordinarie, a cominciare dalla produttrice americana Cheryl Boom Isaacs, che da presidentessa rivoluzionò l'Academy rendendo gli Oscar più aperti e inclusivi. Siamo particolarmente felici di accogliere Susanne Bier, molto legata all' Italia ed a questi luoghi: scelse proprio Sorrento e il Golfo di Napoli per ambientare la sua commedia romantica Love is all you need''. Dal mondo del cinema a quello delle musica sono destinate a crescere quindi le adesioni al femminile alle giornate capresi: ci saranno anche l'attrice rumena Madalina Ghenea, la modella italo cubana Maylin Aguirre e la cantante Nina Zilli. 'Capri Hollywood-The International Film Festival', che come da tradizione inaugurerà la stagione degli Awards 2020, ha già annunciato alcuni riconoscimenti: per il miglior cast a 'C'era una volta.. a Hollywood' di Tarantino, per la 'Miglior Sceneggiatura non originale' a Steven Zaillian per ''The Irishman'' diretto da Martin Scorsese, e il Capri International Feature Film a 'Il Traditore' di Marco Bellocchio (film designato dall'Italia per l'Oscar e in corsa per le principali categorie degli EFA). Il festival dedicato alla memoria di Gillo Pontecorvo nel centenario della nascita, è promosso dall'Istituto Capri nel mondo col sostegno del Mibact-Dg Cinema e della Regione Campania in collaborazione con diversi sponsor privati. (ANSA).