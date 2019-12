Perturbazione, esce singolo Le spalle nell'abbraccio

ROMA, 01 DIC - E' uscito (per Ala Bianca records) "Le spalle nell'abbraccio", il primo singolo che anticipa (Dis)amore, il nuovo progetto discografico dei Perturbazione, in uscita in primavera. La band piemontese tornaa quasi quattro anni di distanza dal precedente album "Le storie che ci raccontiamo". Le spalle nell'abbraccio è solo l'inizio del progetto, un trailer sotto forma di canzone di un paio di minuti appena. E' l'anteprima di un concept album fuori dal tempo. Il video del brano è stato girato da Fabio Capalbo (già al lavoro con Verdena, Vinicio Capossela, Baustelle, Edda, Planet Funk etc.) ed evoca proprio la sospensione del tempo: un paesaggio italiano di provincia, di qualsiasi provincia. Un'atmosfera da romanzi di Dino Buzzati o Carlo Cassola, ma trasportati in un presente continuo. I Perturbazione la prossima estate torneranno anche da vivo in tutta Italia. (ANSA).