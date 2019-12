Jethro Tull in Italia a marzo

ROMA, 01 DIC - Ian Anderson e i suoi Jethro Tull sono la band prog di maggior successo al mondo e con il loro nuovo tour The Prog Years faranno tappa anche in Italia a marzo: il 25 al Teatro Colosseo di Torino e il 27 al Teatro Galleria di Legnano (MI). Il nuovo tour attinge a piene mani negli album più prog della band, tra cui Stand Up, Benefit, Aqualung, Thick As A Brick, Passion Play e persino un tocco di TAAB2, del 2012. Gli spettacoli saranno arricchiti anche da visual. Ian Anderson sarà sul palco insieme a David Goodier (basso), John O'Hara (tastiere), Joe Parrish (chitarra) e Scott Hammond (batteria). (ANSA).