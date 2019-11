Consegnato Ennio Morricone l'Ordine del Sol Levante

ROMA, 29 NOV - Il Giappone rende omaggio a Ennio Morricone con il conferimento dell'Ordine del Sol Levante. L'onorificenza, "per i meriti acquisiti nella promozione dell'interscambio fra Giappone e Italia nel campo della composizione musicale - in particolare di colonne sonore per film", è stata consegnata al maestro, nella sede della residenza dell'ambasciatore giapponese, a Roma. "E' un grandissimo onore per me", ha ringraziato Morricone ricevendo il riconoscimento e ricordando l'unico lavoro fatto in Giappone: "quando mi hanno chiesto di lavorare alla fiction di ambientazione storica Musashi, il mio timore era che mi chiedessero musiche giapponesi. Faccio musica europea, dissi loro, ma era proprio quello che chiedevano: il mio stile e niente altro". Pergamena e Ordine sono stati consegnati dall'ambasciatore Keiichi Katakami. "Il Maestro Ennio Morricone, con le sue composizioni musicali per le opere dei registi più rappresentativi del mondo cinematografico italiano, ha contribuito notevolmente alla diffusione dei film italiani in Giappone, incrementandone la notorietà presso il pubblico giapponese - ha detto il diplomatico durante la cerimonia riservata a pochissimi invitati -. In particolare, Nuovo Cinema Paradiso è una delle pellicole italiane più amate dai giapponesi, e penso di non essere l'unico a rivivere le emozioni del film al solo ascoltare la melodia della colonna sonora". L'ambasciatore ha poi sottolineato come Morricone, classe 1928, abbia "ampiamente dimostrato come la musica possa veicolare sentimenti, valicando ogni confine, con la colonna sonora dello sceneggiato di ambientazione storica Musashi". (ANSA).