Bocelli, per Natale torna Return to love

ROMA, 29 NOV - Reduce dalla straordinaria notizia della candidatura ai Grammy Awards, Andrea Bocelli celebra la magia del Natale e da oggi, venerdì 29 novembre, torna in radio e in digitale con "Return To Love (Christmas Version)" (https://AndreaBocelli.lnk.to/RTLChristmasVersion), una nuova versione inedita del brano contenuto nell'edizione speciale del suo ultimo album "Sì FOREVER: THE DIAMOND EDITION" (Sugar) - uscito lo scorso 8 novembre dopo aver venduto oltre 1 milione di dischi in tutto il mondo con "Sì". "Return To Love (Christmas Version)", prodotto da Bob Ezrin e registrato agli Abbey Road Studios di Londra, - che nella versione del disco è cantata insieme a Ellie Goulding - ora si tinge delle calde atmosfere natalizie grazie alla collaborazione con un emozionante Coro Gospel regalando così al pubblico la suggestione senza tempo delle feste. Una sorpresa per i fan di tutto il mondo che hanno amato l'ultimo progetto del tenore, arrivando a regalargli la prima posizione nella classifica dei dischi più venduti sia in USA che in Uk. Il nuovo album di Andrea Bocelli, "Sì FOREVER: THE DIAMOND EDITION", contiene due featuring inediti d'eccezione con Jennifer Garner in "Dormi Dormi Lulluby"e con Ellie Goulding in "Return To Love" e tre nuovi brani: una versione speciale per il 25º anniversario del successo "Il mare calmo della sera", vincitore al Festival di Sanremo 1994, che presenta un inciso in inglese scritto da Zucchero; il brano "Alla Gioia", registrato per commemorare il 250º anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven, celebrato in tutto il mondo nel 2020 e una nuova registrazione di "Ragazzo Mio", basata sul tradizionale motivo irlandese "Danny Boy" che affronta il tema centrale della separazione. Nel suggestivo brano "Return to love", invece, Bocelli duetta con la star internazionale Ellie Goulding,. Qui l'artista britannica canta per la prima volta in italiano con Bocelli. (ANSA).