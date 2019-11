Parte da Milano Hope Christmas tour di Allevi

MILANO, 29 NOV - Parte il primo dicembre con un tutto esaurito al Teatro Dal Verme di Milano l' 'Hope Christmas Tour' di Giovanni Allevi. In questa nuova tourneè, per la prima volta il compositore affiancherà al suo pianoforte anche il canto, affidato per l'occasione al Coro dell'Opera di Parma e alle voci bianche dei Pueri Cantores della Cappella Musicale del Duomo di Milano, il tutto sostenuto dall'Orchestra Sinfonica Italiana. In scaletta composizioni inedite, brani di Natale e grandi classici rivisitati. Dopo le date in Italia, anche concerti in pianoforte solo in Austria, Germania e Svizzera. (ANSA).