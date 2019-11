Dardust, esce il singolo Sublime

ROMA, 29 NOV - E' uscito "Sublime", il secondo brano estratto da "S.A.D. Storm and Drugs", il nuovo disco di Dardust che uscirà il 17 gennaio per Sony Music Masterworks e Artist First. L'album è l'ultimo capitolo di una trilogia discografica che attraversa l'asse geografico/musicale Berlino-Reykjavík-Edinburgo, primo progetto italiano di musica strumentale che unisce il mondo pianistico minimalista all'immaginario elettronico di matrice Nord Europea. Dardust si è ispirato, per la scelta del titolo, allo "Sturm und Drang", la corrente tedesca di fine Settecento che vedeva come protagonisti alcuni scrittori e pittori come Goethe e Caspar Friedrich. "Concetto base della corrente Sturm und Drang era il Sublime che è un duplice sentimento, ossia la paura di fronte a scenari spesso spaventosi e l'estasi davanti agli stessi scenari - racconta Dardust -. Questo concetto è rappresentato perfettamente nelle immagini del pittore David Caspar Friedrich caratterizzate da figure ritratte di spalle, che si chiamano ruckenfigur, di fronte a scenari spesso tempestosi e spaventosi. Nel 2018 mi sono sentito come in un quadro di Friedrich. Quando non puoi cambiare una situazione, l'unica cosa che puoi fare è cambiare te stesso, e io ho scelto di rifugiarmi nell'estasi creativa, scappando e rifugiandomi a Edimburgo, dove ho scritto Sublime e tutto l'album". Dardust tornerà live da febbraio 2020. Ogni show dello "Storm and Drugs Live" sarà articolato in due atti: il primo, Storm, più intimo e dal taglio teatrale che riprende la poetica e l'immaginario dello sturm und drang settecentesco in ogni aspetto visivo; il secondo, Drugs, attinge alla parte più electro trasformando lo show nel finale in una vera atmosfera rave. Queste le prime date: 27 febbraio Roma, 5 marzo Milano, 6 marzo Torino, 20 marzo Madrid, 26 marzo Parigi, 27 marzo Bruxelles. (ANSA).