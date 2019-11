Gianni Morandi porta a 25 le date al Duse di Bologna

BOLOGNA, 29 NOV - Salgono a 25 i concerti di Gianni Morandi al Teatro Duse di Bologna. 'Stasera gioco in casa' proseguirà ancora per un mese con quattro nuove date: 13, 20, 26 e 27 febbraio. L'annuncio è stato dato dallo stesso artista al termine del concerto di ieri sera, durante il quale Morandi ha riproposto come sempre i suoi grandi successi e si è raccontato in maniera inedita, dialogando direttamente con il pubblico, tra aneddoti, battute, sogni ed emozioni. Accompagnato da Alessandro Magri al pianoforte ed Elia Garutti alla chitarra, lo spettacolo vede una scaletta diversa per ogni data. Una selezione sempre nuova tratta dal suo immenso repertorio, composto da oltre 600 canzoni. Già molto apprezzato il nuovo brano 'Stasera gioco in casa' che apre il concerto: la canzone, scritta dal nipote di Gianni, Paolo Antonacci, figlio di Marianna e Biagio Antonacci, è una ballad dolce e romantica. (ANSA).