The Script tornano in Italia

PISTOIA, 29 NOV - La band rock-pop internazionale The Script torna in Italia la prossima estate per due concerti: il 9 luglio a Pistoia per un'anteprima della 41/a edizione del Pistoia Blues Festival e il 10 al MIlan Summer Festival. La band ha appena pubblicato un nuovo disco 'Sunsets & Fulll Moons' che richiama le atmosfere dei primi fortunatissimi dischi e sarà impegnata in un lungo tour che ha già fatto segnare diversi sold-out. Con 6 miliardi di stream, 30 milioni di singoli e 11 milioni di album venduti, oltre 12 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 1.8 milioni di biglietti venduti, The Script si collocano in una delle serate del Festival dedicati alle proposte d'eccellenza del rock d'oltremanica. La serata a Pistoia, con palco in piazza Duomo, sarà aperta da Becky Hill, giovanissima cantautrice inglese tra le più apprezzate del pop britannico contemporaneo. (ANSA).