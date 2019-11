Modà, al via da Bologna Testa o croce tour 2019/2020

BOLOGNA, 28 NOV - Partirà ufficialmente lunedì 2 dicembre dall'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) il 'Testa o croce tour 2019/2020' dei Modà, che tornano live dopo due anni di pausa e dopo l'uscita del nuovo album, di cui è ora in radio il singolo '...puoi leggerlo solo di sera', unica canzone d'amore autobiografica del disco. In programma date fino a maggio: 4 dicembre Assago, 7 Brescia, 8 Torino, 11 Firenze, 14 Roma; 6 e 7 marzo Acireale, 10 Eboli, 13 e 14 Bari, 17 Reggio Calabria, 20 Roma, 24 Genova, 28 e 29 Assago; 2 maggio Arena di Verona. I Modà sono tra le band di maggior successo in Italia, con all'attivo 7 album e decine di hit. Il gruppo è composto da Kekko Silvestre (voce, pianoforte), Diego Arrigoni (chitarra elettrica), Stefano Forcella (basso), Enrico Zapparoli (chitarra elettrica, chitarra acustica) e Claudio Dirani (batteria). Sono esplosi nel 2011 con l'album 'Viva i romantici' e hanno conquistato due volte il podio a Sanremo, nel 2011 ('Arriverà') e nel 2013 ('Se si potesse non morire').(ANSA).