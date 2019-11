a Bologna 'Noi...Non erano solo canzonette'

BOLOGNA, 28 NOV - Dall'abbraccio di Domenico Modugno sul palco di Sanremo nel 1958 a quello di Paolo Rossi ai compagni di squadra sul prato del Bernabeu nella notte dell'Italia mondiale a Madrid nel 1982, cuciti con il filo rosso della musica per raccontare, in cento canzoni, un quarto di secolo del Paese Si apre domani a Bologna - dopo la tappa torinese della scorsa primavera-estate - la mostra 'Noi... Non erano solo canzonette', rappresentazione della storia italiana recente attraverso la musica d'autore. La mostra curata da Giampaolo Brusini, Giovanni De Luna e Lucio Salvini - a Palazzo Belloni da domani al 12 aprile 2020 - con il sottotitolo 'Penso che un sogno così non ritorni mai più' porta in scena un percorso cronologico e multisensoriale in cui musica, società, stili di vita e mode, si intrecciano l'uno con l'altra attraverso undici aree tematiche dalla grande immigrazione verso le città del Nord della fine degli Anni Cinquanta fino all'entusiasmo degli Anni Ottanta. Dopo Bologna la mostra approderà a Pesaro.(ANSA).