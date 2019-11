premio Langhe Roero Monferrato, Benigni a Torino

TORINO, 28 NOV - Roberto Benigni sarà venerdì 29 novembre alla Nuvola Lavazza, a Torino, per ricevere il premio Langhe Roero Monferrato 2019, alla terza edizione. Benigni parteciperà a una cena di gala a fini benefici organizzata da Film Commission Torino Piemonte in collaborazione con la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e con il Museo Nazionale del Cinema. Alla serata sono attesi circa 400 ospiti fra i quali la sindaca Chiara Appendino, esponenti dell'imprenditoria e della cultura torinesi, produttori cinematografici, i vertici di Rai Cinema. Nella serata verrà ricordato Paolo Tenna, amministratore delegato della Film Commission Torino Piemonte morto sei mesi fa a Roma.(ANSA).