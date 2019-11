Mahmood, da Milano nuovo tour Europeo

ROMA, 28 NOV - Per Mahmood, quella appena trascorsa è stata una stagione trionfale. Ma era solo l'inizio. A partire dal 14 aprile 2020, l'artista italiano dei record torna on the road con un nuovo tour europeo con partenza dalla sua Milano, che proseguirà poi toccando Belgio, Olanda, Francia, Inghilterra, Spagna, Germania e Svizzera. Queste le tappe: il 14 aprile a Milano-Alcatraz. 15 aprile Anversa, De Roma. 19 aprile Parigi, Bataclan. 20 aprile Amsterdam, Melkweg. 21 aprile Londra, 02 Shepherd's Bush Eempire. 25 aprile Murcia, Sala Rem. 27 aprile Madrid, Sala But. 3 maggio Monaco, Technikum. 4 maggio Stoccarda, Wizemann. 7 maggio Colonia, Gloria. 10 maggio Amburgo, Mojo. 15 maggio Losanna, Les Docks. 16 maggio Zurigo, Komplex 457. La produzione del tour è di Friends & Partners, prevendite presso il circuito TicketOne.it (ANSA).