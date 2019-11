Madonna annulla tre date tour, 'tanto dolore'

ROMA, 28 NOV - Nuovo stop per Madonna che ora non sta bene. Lo annuncia lei stessa con un post sui social, ma il tour di Madame X è stato veramente pieno di difficoltà e non si tratta della prima data rimandata, tra le vive proteste dei fan. ''Per favore, perdonatemi questa svolta sono travolta da un evento inaspettato. Fare il mio spettacolo ogni sera mi dà tanta gioia e annullare è una sorta di punizione per me, ma il dolore che sto provando in questo momento è travolgente e devo riposare e seguire gli ordini dei dottori in modo da poter tornare più forte e migliore e continuare il Madame x viaggio con tutti voi. #madamextheatre'', scrive Madonna su Instagram. Le date che ora saltano sono quelle di Boston, dal 30 novembre al Boch Center Wang Theater e fino al 2 dicembre . A questo punto il tour dovrebbe riprendere da Philadelphia il 7 dicembre. Ma già ai primi di ottobre Madonna si è fatta male al ginocchio ed e' stata costretta a rimandare una delle date del suo Madame X tour a Brooklyn. Ora il nuovo stop per un problema di salute non chiaro, in un tour che già era stato segnato dalle polemiche dall'esordio per la scarsa vendita di biglietti. (ANSA).