A Bologna nasce 'Vrums' per sviluppare la realtà virtuale

BOLOGNA, 27 NOV - Bologna nasce 'Vrums', Virtual Reality Rooms Italia, il primo centro per la promozione, fruizione e studio della realtà virtuale. Situato in uno spazio di 280 mq, 'Vrums' inaugura il 29 novembre e sarà punto di riferimento a livello nazionale per lo sviluppo di nuove sinergie e ricerche per applicare la realtà virtuale a diversi comparti dell'economia: dal gaming alla sanità, dalla cultura al cinema, tecnologie all'avanguardia saranno al servizio di tutti i settori. 'Vrums' nasce dall'esperienza interdisciplinare di professionisti delle nuove tecnologie e della comunicazione, ricercatori in campo socio-sanitario e Vitruvio Virtual Museum - marchio che dal 2015 realizza esperienze di realtà virtuale per arte e cultura, già esposte in numerosi musei italiani - con l'intento di accorciare le distanze tra i diversi settori che possono interagire con la realtà virtuale. Tre i cardini della proposta: intrattenimento con una sala giochi 'virtuale', formazione e centro di ricerca, team building. (ANSA).