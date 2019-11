C'era una volta... a Hollywood miglior cast a Capri

NAPOLI, 24 NOV - Va a 'C'era una volta...a Hollywood' di Quentin Tarantino il premio per il miglior cast dell'anno di 'Capri Hollywood - The International Film Festival'' che dal 27 dicembre al 2 gennaio inaugurerà la stagione degli Awards 2020. ''Con Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Margot Robbie, uno straordinario gruppo di attori tra i quali anche Emile Hirsch, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Austin Butler, Dakota Fanning, Bruce Dern, Lorenza Izzo e Al Pacino, sono protagonisti dell' affascinante affresco della Los Angeles 'cinematografica ' del 1969 che ha entusiasmato il pubblico di tutto il mondo'' si legge nella motivazione del riconoscimento. Il film, che si annuncia protagonista a tutti i premi internazionali a cominciare da Golden Globe e Oscar, diretto scritto e prodotto da Tarantino, ha sin qui incassato 366,8 milioni di dollari e in Italia, dove è ancora in sala, 11.8 milioni di euro con Warner Bros Entertainment Italia totalizzando 1.7 milioni di presenze. (ANSA).