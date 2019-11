Cristiano Malgioglio, nuovo singolo feat. The Jek

ROMA, 24 NOV - Da lunedì 25 novembre sarà in rotazione in tutte le radio il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio feat. The Jek, 'Notte Perfetta'. Nel video, realizzato dal regista Gaetano Morbioli, Malgioglio sarà Malena, il personaggio che Monica Bellucci ha interpretato nel film di Tornatore. "Trovo il video geniale, ringrazio Cristiano Malgioglio per questo omaggio a Malena, solo lui poteva pensare a una cosa così originale e divertente'', ha commentato l'attrice. "Gaetano Morbioli ha realizzato il video in cui ho voluto omaggiare Monica Bellucci e la sua bellezza in 'Malena' di Tornatore - sottolinea Malgioglio - e lei appena ha visto il video è impazzita di gioia facendomi i complimenti. L'idea di questa canzone è nata per caso: in uno dei miei tanti viaggi a Cuba ho conosciuto alcuni bravissimi musicisti, uno di questi ha scritto questo brano che ho pensato fosse molto adatto a me e io ho fatto il testo in italiano. Appena ho accennato a Lorenzo Suraci di questa canzone, lui ha trasferito a Diego Calvetti il mood con cui doveva arrangiare il pezzo Notte Perfetta, che è un brano allegro. Diego Calvetti ha proposto i The Jek, giovani ragazzi con cui abbiamo realizzato questa collaborazione". (ANSA).