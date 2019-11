Musica: in una graphic novel la storia di Michel Petrucciani

BOLOGNA, 23 NOV - 'Io sono Michel Petrucciani' è la graphic novel pubblicata da Curci, con i disegni di Marilena Pasini e il testo di Vanni Masala, che racconta del 'pianista dalle ossa di cristallo', Michel Petrucciani, scomparso nel 1999 a 37 anni. Artista prodigio, era affetto dalla nascita dalla osteogenesi imperfetta, incidente genetico noto come 'Sindrome delle ossa di cristallo', che non gli permise di superare l'altezza di 102 cm e che lo condizionò per sempre. Ma è stato tra i più importanti pianisti del jazz, e tra le molte collaborazioni spiccano quelle con Wayne Shorter e Jim Hall, su disco e in concerto. Tra gli aneddoti riportati, nel 1997 Riccardo Muti, direttore musicale della Scala, propose a Petrucciani di suonare insieme un brano di Gershwin ed al suo stupore, gli rispose: 'Lo chiedo per due motivi: il primo è che quando ho annunciato la mia scelta all'orchestra, tutti si sono alzati in piedi in una standing ovation, il secondo motivo è che Mozart è morto'. Ma il progetto non si realizzò mai. (ANSA).