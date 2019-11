Beretta nuovo presidente Filarmonica Scala

MILANO, 22 NOV - L'ex presidente della Lega di Serie A Maurizio Beretta è stato nominato presidente della Filarmonica della Scala dal consiglio di amministrazione che si è riunito questa sera. Beretta - che è responsabile del Gruppo UniCredit per gli affari istituzionali e per la sostenibilità e presidente di UniCredit Foundation - succede a Fabrizio Saccomanni, il presidente di Unicredit deceduto improvvisamente lo scorso agosto. Proprio come sostituto di Saccomanni, Beretta è entrato nel board. La sua nomina dunque è in continuità con la linea dei suoi predecessori e una conferma dell'impegno di Unicredit, che è main partner della Filarmonica. "Sono orgoglioso di assumere la presidenza di un'istituzione culturale prestigiosa come la Filarmonica e di accompagnarla nel percorso di crescita dei prossimi anni, con il sostegno - ha sottolineato Beretta - del Main Partner UniCredit". "Colgo l'occasione - ha aggiunto - per ricordare la figura di Fabrizio Saccomanni, particolarmente legato alla Filarmonica. A lui va il mio pensiero in questo momento come esempio di entusiasmo nel promuovere la cultura umanistica e musicale e di impegno nel sostenere un progetto di grande respiro internazionale". (ANSA).