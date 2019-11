Michelle Obama, duetto con Ellen DeGeneres

NEW YORK, 22 NOV - Michelle Obama si improvvisa cantante e duetta con Ellen DeGeneres. Fresca della nomination ai Grammy per la versione in audiobook del suo bestseller 'Becoming', l'ex first lady si è seduta al piano accanto alla DeGeneres e insieme hanno trasformato in note il contenuto di 'Becoming: A Guided Journal for Discovering Your Voice', un progetto uscito questa settimana e basato sul memoir che è stata la biografia più venduta della storia. Michelle ha condiviso il breve video del duetto sul suo profilo Instagram. "Lo scopo del diario (journal) - canta - è per ognuno di scrivere la propria storia, raccontare i propri ricordi, i propri pensieri, idee, impressioni perché ogni storia conta". (ANSA).