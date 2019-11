Ciak per 'Karate Man' di Fragasso

ROMA, 21 NOV - Inizio riprese a Roma per 'Karate Man' con protagonista il campione di kickboxing Claudio Del Falco già in "MMA Love Never Dies" prodotto dalla società Statunitense Adler Entertainment . Claudio, soprannominato "Iron Man nazionale", prima di cominciare le riprese del film non ha mancato di vincere il campionato mondiale Master di karate svoltosi il 3 novembre all' Unified World Championship W.T.K.A. di Marina di Carrara. Karate Man è diretto da Claudio Fragasso (Palermo Milano solo andata) con la sceneggiatura sarà di Rossella Drudi e prodotto da Alberto De Venezia per Ipnotica Produzioni e da Anne Garcia per Ponnto Production. Tra i protagonisti: un inedito Franco Nero, il pluricampione mondiale di karate, Stefano Maniscalco e il regista Stefano Calvagna. La colonna sonora sarà a cura del maestro Demo Morselli. (ANSA).