Musica: Mika in tour dopo tre anni, il debutto a Torino

TORINO, 21 NOV - Mika apre a Torino il suo Revelation Tour, tournée di 12 date nei palasport italiani. L'appuntamento è domenica 24 novembre al Pala Alpitour per presentare al pubblico il suo quinto album, 'My Name Is Michael Holbrook' (Universal Music). "I brani parlano di temi molto seri e personali, ma offrono musica di grande gioia e colore - spiega la star inglese - Mi sono concentrato sull'idea di diventare un adulto senza perdere umanità, calore, il senso dei colori e dell'eccentricità". Mika torna sul palco dopo tre anni. "Sarà uno spettacolo ricco di sorprese - dice - L'ho cambiato quattro volte. Questo tour doveva essere diverso dagli altri e quindi ho disegnato un set che ricorda un'immensa installazione d'arte, grandi illustrazioni e foto sospese nell'aria. Il palco è tutto proteso verso il pubblico, e mi lancia in una dimensione quasi onirica e intima". Sul palco Timothy Van Der Kuil alla chitarra, Max Taylor al basso, Wouter Van Tornnhout alla batteria, Mitchell Yoshida al pianoforte. (ANSA).