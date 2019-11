Camila Cabello per la prima volta in Italia

ROMA, 21 NOV - La cantautrice di origini cubane Camila Cabello, più volte nominata ai Grammy Awards, annuncia oggi le date europee del suo The Romance Tour, che partirà a maggio del prossimo anno. La popstar farà tappa per la prima volta in Italia il 24 giugno 2020 al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti per il concerto italiano saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a My Live Nation a partire dalle ore 10.00 di giovedì 28 novembre su www.livenation.it. La messa in vendita generale avrà invece inizio a partire dalle ore 10.00 di venerdì 29 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Dopo il successo del primo album da solista "Camila" con la hit planetaria "Havana" (4xplatino in Italia) , il 6 dicembre uscirà il secondo disco della superstar, intitolato "ROMANCE" (SYCO/Epic Records), già disponibile per il pre-order qui: https://SMI.lnk.to/romance. A inaugurare il progetto, il singolo ufficiale attualmente in rotazione radiofonica, "Liar" (170 milioni di stream), la hit "Señorita" con Shawn Mendes (certificata DOPPIO PLATINO in Italia), che ha raggiunto ad ora oltre 2 miliardi di stream e conquistato la prima posizione nella classifica Billboard Hot 100 e i brani "Shameless", "Cry For Me" e "Easy", tutti già in digitale e immediatamente disponibili con il pre-order. Leg europea | 2020 (ANSA).