Elton John, un' autobiografia scritta per i miei figli

LONDRA, 20 NOV - "Voglio che i miei figli sappiano come era il loro padre". E' stata la paternità a spingere Elton John a pubblicare 'Me', l'autobiografia che i suoi bambini "naturalmente non hanno il permesso di leggere, perlomeno fino a quando avranno 15 o 16 anni". E il veto non desta stupore visto i coloriti resoconti del divo nel libro di memorie, edito in Italia da Mondadori, soprattutto negli anni in cui era affetto da bulimia, shopping compulsivo, oltre a dipendenza da cocaina e alcol. Intervistato a Londra dallo scrittore e comico David Walliams davanti alla platea dell'Hammersmith Apollo di Londra, sir Elton ha passato in rassegna 72 anni di vita ed oltre cinquanta di carriera. Non sono mancati aneddoti su amici celebri come Rod Stewart, John Lennon o Freddy Mercury. (ANSA).