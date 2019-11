Cinema: a festival di Marrakech da Cotillard a Redford

RABAT, 20 NOV - A tu per tu con i grandi del cinema. A pochi giorni dall'apertura del Festival internazionale del film di Marrakech, svelata la lista di grandi nomi che faranno "conversazione" col pubblico durante questa 18ma edizione della kermesse. Gli incontri gratuiti sono destinati al più grande pubblico degli appassionati e a quello dei professionisti del cinema. Toccherà al premio Oscar Marion Cotillard aprire le danze, sabato 30 novembre (alle 14.00), per il primo degli incontri della serie 'Conversation with', che introdotta l'anno scorso ha accolto oltre 3000 spettatori nel corso dei primi 7 incontri. In rappresentanza del cinema italiano sarà presente il regista Luca Guadagnino (venerdì' 6 dicembre, alle 11.30). Hanno assicurato la loro presenza anche il pluripremiato regista palestinese Elia Suleiman e il produttore britannico Jeremy Thomas oltre che l'attore culto Harvey Keitel, indimenticabile protagonista di film quali Thelma e Louise, Lezione di piano o Pulp Fiction. Ci sarà l'icona del cinema hollywoodiano Priyanka Chopra Jonas, miss mondo 2000. A Robert Redford è affidato il compito di chiudere la rassegna, sabato 7 dicembre alle 12. (ANSA).