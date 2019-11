Cinema: 'Ravenna Strikes Back', evento per fan di Star Wars

RAVENNA, 20 NOV - Appassionati di 'Star Wars' da tutta Italia si ritroveranno il 30 novembre e 1 dicembre a 'Ravenna Strikes Back', alle Artificerie Almagià, per una due giorni con modelli in scala reale, costumi ufficiali, mostre Lego, panel con esperti. Ospite d'onore Tim Rose, storico interprete dell'Ammiraglio Ackbar ne 'Il Ritorno dello Jedi', 'Il risveglio della forza' e 'Gli ultimi Jedi', ma ci saranno anche le voci italiane di Rey, Kylo Ren e Poe Dameron. L'iniziativa, che nel titolo richiama il quinto capitolo della saga, nasce dal fan club ravennate EmpiRa, che si avvia al decimo anno di vita. Nella 'Exhibit Hall' i visitatori si troveranno subito immersi in alcune delle ambientazioni che hanno caratterizzato maggiormente la saga, con riproduzioni giganti dei veicoli più iconici, dall'X-Wing di Luke Skywalker all'AT-AT Imperiale, mentre l'area Lego (a 20 anni dall'uscita del primo set Lego Star Wars) ospiterà alcuni dei più importanti 'Master builder' che si sono fatti notare per i loro lavori originali. (ANSA).