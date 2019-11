Esce'Accetto miracoli',nuovo album Ferro

MILANO, 20 NOV - Capita di vivere in una città che non ci appartiene, di innamorarsi, di decidere di rimanere, perché casa è dove ti costruisci una famiglia. Si va un po' in crisi, ma anziché chiudersi se ne approfitta per uscire dalla zona di confort, e ne viene fuori un lavoro di cui essere "molto orgoglioso". Tiziano Ferro racconta così, oggi a Milano, con alle spalle il Duomo, come è nato 'Accetto miracoli', il suo nuovo album prodotto (9 canzoni su 12) da Timbaland. "Questo disco è figlio di una microcrisi trasformata in crisi creativa" dice l'artista di Latina, spiegando di aver "lasciato che la vita facesse il suo corso, accogliendo i cambiamenti". Di qui il nuovo lavoro in uscita il 22 novembre, cui seguirà il tour Tzn2020, dal 30 maggio negli stadi italiani e da novembre in Europa per 10 date indoor.