Musica: concerto Giovanni Allevi a Bologna per Face3D

BOLOGNA, 18 NOV - "Sono felicissimo ed emozionato per questo concerto a fianco della più grande scultrice italiana contemporanea come Rabarama, la cui opera regala meraviglie, per dare una mano all'associazione Face3d". Così il pianista Giovanni Allevi ha presentato 'Concerto per un Sorriso', in programma il 18 dicembre a Bologna al teatro Manzoni, a favore dell'associazione onlus che sostiene la Chirurgia maxillo-facciale adulta e pediatrica per la cura e la ricostruzione dei volti gravemente lesionati per traumi, patologie oncologiche e malformazioni congenite, per la ricerca e lo sviluppo delle nuove tecnologie 3D e 4D. Rabarama (Paola Epifani) donerà una sua opera creata espressamente, 'Kintsugi', un pezzo unico in terracotta. Allevi presenterà 'Hope', il disco appena pubblicato che è in testa alla hit parade di musica classica, con l'orchestra sinfonica Italiana e il coro dell'Opera di Parma. (ANSA).