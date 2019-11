E' da Oscar la fine dolorosa di un matrimonio

ROMA, 16 NOV - In poche sale dal 18 novembre (con Cineteca di Bologna) e poi dal 6 dicembre in streaming su Netflix uno dei film da non perdere in questa stagione e che secondo i rumors, dopo il passaggio in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, tra i favoriti per gli Oscar. E' Storia di un matrimonio (Marriage Story) di Noah Baumbach, il racconto doloroso e implacabile della fine di un matrimonio. Ogni divorzio e' doloroso specie se non c'e' un vero motivo scatenante ma solo il riconoscere che c'e' stato l'amore e ora non c'è più rende traumatico il distacco, se poi c'e' di mezzo un figlio la scelta di separarsi e' ancora piu' complicata. Accade cosi' a Adam Driver e Scarlett Johansson, regista off di Broadway e attrice californiana di serie tv, con un figlio di otto anni. "A volte un film e' un segno del destino - ha detto la 34enne vedova nera degli Avangers, l'attrice piu' pagata del mondo secondo le classifiche di Forbes, 56 milioni di dollari - volevo lavorare con Baumbach e ci siamo incontrati, non sapevo il tema del progetto e quando me lo ha proposto e' stato davvero un po' uno shock, mi stavo separando (dal secondo marito Romain Dauriac dopo Ryan Reynolds, ndr) e lui non lo sapeva. Ho accettato il ruolo di Nicole e ho messo tutta me stessa ben piu' che nei film precedenti". "Ho scelto gli attori prima di scrivere i dialoghi e abbiamo tutti contribuito", ha detto Baumbach, anche lui con esperienza di divorzio (Jennifer Jason Leigh e' la ex moglie, Greta Gerwig l'attuale partner, ndr). "Senza rendere pubblico il mio privato - ha aggiunto la Johansson - la mia Nicole cerca semplicemente di essere riconosciuta come persona, non piu' definita dal matrimonio ma come identita'. Ama moltissimo Charlie ma non vuole sentirsi plasmata da lui, soffocata, corretta anche con i piccoli appunti che le fa sul suo lavoro di attrice". (ANSA).