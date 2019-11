Musica: hit parade, Marracash ancora in vetta

ROMA, 15 NOV - E' ancora "Persona, nuovo lavoro di Marracash, il rapper di Nicosia che dopo l'uscita del disco ha annunciato su Instagram il nuovo tour, a dominare la classifica degli album più venduti della settimana secondo la classifica stilata d Fimi/Jfk. Ma nella top ten seguono quattro new entry. Medaglia d'argento per Zucchero con il suo D.O.C. che si piazza sul podio al secondo posto e al primo tra i vinili più venduti, seguito dal Volo con l'album che raccoglie il meglio dei successi del primo decennio di attività del trio, intitolato appunto "10 years- The best of". Anche il quarto e quinto gradino della classifica sono occupati da due nuovi ingressi. Si tratta di Vega Jones con La bella musica, secondo lavoro del rapper di Cinisello, e di Nick Cave & The bad seeds con Ghosteen, titolo anche del brano del nuovo disco dell'artista australiano con i Bad Seeds, che ha elaborato il grave lutto che lo ha colpito nel 2015, quando suo figlio Arthur, precipitò da una scogliera mentre era sotto effetto dell'lsd. Al sesto posto si piazza Marco Mengoni, da 50 settimane in classifica, con il Atlantico on tour, seguito da un altro longevo della hit, ovvero Ultimo, presente in classifica da 32 settimane con Colpa delle favole. Chiudono Emma con Fortuna, Renato Zero con Zero il folle e Rocco Hunt con Libertà. Per i singoli è in testa il nuovo Blun7 a swishland, del giovanissimo rapper tomano Tha Supreme. (ANSA).