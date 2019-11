Museo Cinema, Ghigo nuovo presidente

TORINO, 15 NOV - Enzo Ghigo, ex governatore della Regione Piemonte ed ex senatore, è il nuovo presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Lo ha scelto la Regione Piemonte, dopo le dimissioni di Sergio Toffetti in polemica per la scelta di Domenico De Gaetano come direttore. L'annuncio al termine della seduta odierna della giunta regionale e alla vigila della 37esima edizione del Torino Film Festival. "Un'altra avventura, con grande passione", commenta su Facebook Ghigo, 66 anni, una lunga militanza in Forza Italia e dal 2015 presidente della Lega del Ciclismo Professionistico.