Musica: sold out il concerto 2020 di Emma all'Arena di Verona

ROMA, 15 NOV - È sold out a meno di un mese dall'apertura delle prevendite, il concerto previsto il 25 maggio 2020 all'Arena di Verona in cui Emma presenterà live il nuovo album di inediti Fortuna e festeggerà insieme al pubblico il suo compleanno e i 10 anni di carriera. Per celebrare questi primi 10 anni saranno 9+1 i concerti di Emma nel 2020: dopo l'Arena di Verona, infatti, da ottobre Emma sarà impegnata con Fortuna live palasport 2020, 9 concerti nei principali palasport d'Italia. Queste tutte le date di Fortuna live palasport 2020 (prodotto e organizzato da Friends&Partners): 3 ottobre Jesolo Pala Invent (data zero); 5 ottobre Milano Mediolanum Forum Di Assago; 10 ottobre Roma Palazzo Dello Sport; 13 ottobre Firenze Nelson Mandela Forum; 16 ottobre Napoli Pala Partenope; 17 ottobre Bari Pala Florio; 20 ottobre Catania Pala Catania; 23 ottobre Bologna Unipol Arena; 24 ottobre Torino Pala Alpitour. Intanto prosegue il grande successo di Fortuna, settimo disco di inediti di Emma che nel suo decimo anniversario di carriera musicale, torna più matura e consapevole con un disco positivo, colorato, dal sound moderno. Un album composto da 14 brani che vanta la produzione di Dardust insieme a Luca Mattioni (in "Manifesto", "Corri", "Basti solo tu" e "A mano disarmata"), Elisa (in "Mascara") e Frenetik & Orang3 (in "Dimmelo Veramente"). Anticipato dal singolo Io sono bella, l'album è disponibile in versione cd in versione doppio vinile (etichetta Polydor/Universal Music) e su tutte le piattaforme digitali. (ANSA).