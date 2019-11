Filarmonica Romana, al via "Chopin e..."

ROMA, 15 NOV - Giovani talenti alla prova con "Chopin e…, seconda edizione del programma di cinque concerti promosso dall' Accademia Filarmonica Romana con il coordinamento artistico di Benedetto Lupo che vedranno impegnati gli allievi deli Corsi di perfezionamento dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nelle esibizioni - tutti la domenica alle 17:30, Sala Casella - la musica del compositore polacco dialogherà con altri autori che per Chopin sono stati fonte di ispirazione o che da lui sono stati ispirati. Primo appuntamento, domenica 17 novembre, con il pianista Stefano Andreatta, che proporrà uno dei lavori pianistici più amati ed eseguiti da Chopin, la Sonata n. 2 in si bemolle minore op. 35, e nella seconda parte due Études-Tableaux dall'op. 33 e la Sonata n. 2 op. 36 di Sergey Rachmaninoff. Il 15 dicembre sarà la volta del pianista Axel Trolese che affiancherà Chopin alla Spagna, esplorando l'influenza che la musica del polacco ebbe su Isaac Albéniz e Manuel De Falla. Il 2 febbraio la violoncellista Ludovica Rana e la pianista Maddalena Giacopuzzi affrontano due dei rari lavori cameristici di Chopin, la Introduction et Polonaise brillante per violoncello e pianoforte op. 3 del 1829 e Sonata per violoncello e pianoforte in la minore op. 65, accanto alla Sonata n. 2 per violoncello e pianoforte in fa maggiore op. 99 di Johannes Brahms. Il 1 marzo, con la giovane formazione del Trio Kanon proporrà due Trii per pianoforte: in sol minore op. 8 di Chopin e il n. 2 in do minore op. 66 di Mendelssohn. Infine, il 29 marzo, il confronto con Johann Sebastian Bach, sarà affidato al pianista Andrea Napoleoni in un programma incentrato sulle danze: la Suite francese n. 6 in mi maggiore e la Suite inglese n. 6 in re minore; e due polacche di Chopin: la Polonaise in fa diesis minore op. 44 e la Polonaise-Fantaisie in la bemolle maggiore op. 61. (ANSA).