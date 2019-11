Musica: Vasco Rossi apre il Firenze Rocks 2020

FIRENZE, 15 NOV - Sarà Vasco Rossi ad aprire il Firenze Rocks 2020 con un concerto in programma il 10 giugno alla Visarno Arena della Cascine. Lo ha annunciato lo stesso cantautore sui suoi profili social pubblicando le date del tour 'Vasco non stop festival 2020'. Dopo la data del 10 giugno a Firenze, il cantante sarà a Milano il 15 giugno, a Roma il 19 e a Imola il 26. Dopo l'apertura di Vasco Rossi, il Firenze Rocks proseguirà con i Green Day attesi sul palco l'11 giugno e i Red Hot Chili Peppers che chiuderanno il festival sabato 13 giugno. Per il 2020 dunque il festival fiorentino di musica rock non si svolgerà, come gli anni precedenti, da giovedì a domenica, ma bensì da mercoledì 10 a sabato 13 giugno. Nelle prossime settimane gli organizzatori annunceranno anche il gruppo che suonerà venerdì 12 giugno. (ANSA).