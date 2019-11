Canti come Freddie Mercury? Queen e YouTube aiutano a capirlo

ROMA, 14 NOV - Sai cantare come Freddie Mercury? I Queen e YouTube aiutano a scoprirlo con FreddieMeter, una sfida canora sviluppata da Google con il supporto dell'Intelligenza Artificiale e per beneficeza. FreddieMeter è uno strumento creato per permettere ai fan di tutto il mondo di conoscere quanto la loro voce corrisponda a quella del leggendario frontman dei Queen. Analizza l'intonazione, il timbro e la melodia di chi canta, per poi assegnare un punteggio incluso fra 0 e 100. La sfida canora si sviluppa in quattro step. Il primo è Sing (si sceglie uno dei quattro brani dei Queen presenti tra Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, Somebody to Love e We Are the Champions). Poi c'è Share (una volta ottenuto il punteggio si condivide) e Challenge (usando l'hashtag #FreddieChallenge sui canali social si possono sfidare tre amici). Infine l'opzione Donate, con cui si può supportare il Mercury Phoenix Trust. Freddiemter, infatti è stato sviluppato con il sostegno di questa organizzazione benefica fondata da Brian May, Roger Taylor e Jim Beach per sensibilizzare e finanziare la lotta contro l'Hiv e celebrare il 44/mo anniversario della prima esecuzione live di Bohemian Rhapsody da parte della band. Google Creative Lab e Google Research hanno creato FreddieMeter usando i nuovi modelli di machine learning disponibili su dispositivi. FreddieMeter è ottimizzato per voci singole e funziona su dispositivi desktop, Android e iPhone. Ecco il link al sito dell'iniziativa: https://freddiemeter.withyoutube.com/. (ANSA).